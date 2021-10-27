Uykusuz'dan çok konuşulacak ekonomi kapağı
Haftalık mizah-karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında ekonominin kötü gidişatını yorumladı.
Haftalık mizah-karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına doları taşıdı.
Kapakta yer alan karikatürde "Kur parkı açıldı milletimize hayırlı olsun" denilirken; "10 liraya gidecekmiş iki gözümün çiçeği" mesajları ile usta oyuncu Kemal Sunal'ın "Çöpçüler Kralı" filmindeki sözleriyle ekonomi ti'ye alındı.
Uykusuz'un kapağı şöyle:
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