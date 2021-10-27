  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Uykusuz'dan çok konuşulacak ekonomi kapağı

Uykusuz'dan çok konuşulacak ekonomi kapağı

Uykusuz'dan çok konuşulacak ekonomi kapağı

Haftalık mizah-karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında ekonominin kötü gidişatını yorumladı.

Haftalık mizah-karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına doları taşıdı.

Kapakta yer alan karikatürde "Kur parkı açıldı milletimize hayırlı olsun" denilirken; "10 liraya gidecekmiş iki gözümün çiçeği" mesajları ile usta oyuncu Kemal Sunal'ın "Çöpçüler Kralı" filmindeki sözleriyle ekonomi ti'ye alındı.

Uykusuz'un kapağı şöyle:

Etiketler uykusuz kapak ekonomi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor yarışmacıları aşklarını böyle ilan etti
Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti ve Erdoğan ayrıntısı
Emine Şenlikoğlu ''Ateist ve deistler kendi anne-babalarıyla evlenebilir'' dedi ortalık karıştı
Diyanet e-ticarete başladı! Fiyatlar el yakıyor
Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun ''partili olmayan'' Cumhurbaşkanı adayı o mu ?
Art arda gelen zamlardan sonra benzine indirim geliyor
Fenerbahçe'de taraftar isyan etti
Lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'u da öldürdüler
Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!