Uykusuz'dan çok konuşulacak ekonomi kapağı

Haftalık mizah-karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında ekonominin kötü gidişatını yorumladı.

Haftalık mizah-karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına doları taşıdı.

Kapakta yer alan karikatürde "Kur parkı açıldı milletimize hayırlı olsun" denilirken; "10 liraya gidecekmiş iki gözümün çiçeği" mesajları ile usta oyuncu Kemal Sunal'ın "Çöpçüler Kralı" filmindeki sözleriyle ekonomi ti'ye alındı.

Uykusuz'un kapağı şöyle: