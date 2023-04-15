VakıfBank 69 Yaşında

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 1954 yılında kurulan VakıfBank, 69’uncu yaşını çeşitli etkinliklerle kutladı.

1,7 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara ve İstanbul’da bir dizi buluşma gerçekleştirdi. 69. yıl kutlamalarına 11 Nisan’da Anıtkabir ziyaretiyle başlayan VakıfBank üst yönetimi, ziyaretin ardından Ankara’daki yöneticileriyle bir araya geldi.

13 Nisan’da ise 69’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende bine yakın VakıfBanklı buluştu. VakıfBank’ın 69’uncu yaş günü kutlamasında, geleneksel olarak 15 ve 20 yıl kıdem ödüllerine hak kazanan çalışanlara da ödülleri takdim edildi.

“69 yıldır vaat değil, icraat makamı olduk, verdiğimiz her sözü bir bir yerine getirdik”

Türkiye’nin 11 ilini etkileyen deprem felaketinde yaraları sarmak için birlik ve beraberliğin önemine değinen Abdi Serdar Üstünsalih VakıfBank’ın yıl dönümünün Ramazan Ayı’na denk gelmesi vesilesiyle çalışanların Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti. Üstünsalih yaptığı açıklamada “69 sene evvel, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan Bankamız, kısa sürede toplumun her kesimini kucakladı. Bu sayede hem zor zamanlarında milletimize destek olduk hem de ülke ekonomimizi büyüttük. Toplumsal refahın artırılması noktasında sorumluluk almaktan kaçınmadık. Sadece bir banka olarak değil, her biri kendi alanında sektör lideri olan iştirak ve bağlı ortaklıklarımızla da VakıfBank markasını gururla temsil ettik. Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımızla da Türkiye’nin gururu olduk. ‘Birlikte güçlüyüz, gelecekten umutluyuz’ dedik, ülkemize güç verdik. 69 yıldır vaat değil, icraat makamı olduk. Verdiğimiz her sözü bir bir yerine getirdik. Bugün Türkiye’nin aktif büyüklükte 2 büyük bankasından biriyiz.” dedi.

VakıfBank’ın her bir ferdinin devraldığı köklü mirasın büyümesi ve geleceğe taşınması için tüm gücüyle çalışacağından emin olduğunu aktaran Üstünsalih, kıdem ödüllerini almaya hak kazananlara ve tüm VakıfBanklılara teşekkürlerini sundu. Üstünsalih Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında da toplumsal refahı yükseltmek ülküsüyle yeniden birbirlerinden alacakları güçle yollarına devam edeceklerini ifade etti.