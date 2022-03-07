Vatandaşlardan akaryakıt zamlarına tepki: Biri buna dur desin!

Üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklenirken, vatandaşlar zam gelmeden benzin almak için istasyonlara koştu.

Bu gece yarısından itibaren benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapılacağının açıklanmasının ardından, akaryakıt almak isteyen vatandaşlar istasyonların önünde kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, "Bıktık bu zamlardan" diye tepki gösterdi. Bir vatandaş da "Vallahi perişan olduk bu zamlardan. Her gün, her gün zam olur mu ya, nereye kadar? Bir yere gidiyorsun 300-400 lira yakıyorsun. Ne bu ya? Dur dememiz lazım artık. Herkes çıksın. Nasıl 15 Temmuz’da çıktık, şimdi de çıkalım, dur diyelim bu işe" dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

Zamdan önce akaryakıt almak isteyen vatandaşlar benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturdu.

Bu zamlarla benzinin litre fiyatı Ankara'da 19,34, İstanbul'da 19,25 ve İzmir'de 19,37 liradan satılacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir’de 21,30 TL, İstanbul'da ise 21,21 lira olacak.

EPGİS’in açıklamasının ardından İstanbul'da benzin istasyonlarının önünde araç kuyrukları oluştu. Zam uygulanmadan önce aracına akaryakıt almak isteyen vatandaşlar ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“YATIRIM GİBİ OLDU BENZİN"

Üzücü bir durum. Yatırım gibi oldu benzin. Yani şu an alacağımız 50-60 litrede 100-120 lira daha ucuza almış olacağız. Tabii ki kar gibi görmüyoruz bunu ama… Yazık. Allah yardımcısı olsun bu milletin.

"KONTAĞI KAPATIRIZ MİLLET DE ÇALIŞMAZ"

Mazot bedava mı ağabey? Bedava veriyorlar değil mi? Hay gözünü sevdiğim kuyruğa bak be. İnşallah daha güzel olacak. Daha da zam gelecek inşallah. Kontağı kapatırız, millet de çalışmaz, Hiçbir fabrika da artık zam da vermiyor. Millet çalışamıyor. Bu zamlardan dolayı kimse çalışamıyor. Gelecek olan zam için gelmişiz. Mazot zaten her gün bitiyor. Yeter artık ya. Biri buna ‘dur’ desin. Yeter ya. Ukrayna’da, Rusya’da savaş olur biz etkileniyoruz.

"NASIL 15 TEMMUZ’DA ÇIKTIK ŞİMDİ DE ÇIKALIM ‘DUR’ DİYELİM"

Valla perişan olduk bu zamdan dolayı. Her gün, her gün zam olur mu ya, nereye kadar? Çalışıyoruz, devlete çalışıyoruz. Bir yere gidiyorsun 300-400 lira yakıyorsun. Ne bu ya, dur dememiz lazım artık. Herkes çıksın. Nasıl 15 Temmuz’da çıktık, şimdi de çıkalım,