Vergi usulsüzlüğünde ''uzlaşma'' miktarı sınırları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi ve vergi miktarlarındaki sınır belirlendi.

Tebliğle, Vergi Usul Kanununda yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma konusu yapabilecekleri vergiler ve bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları belirlendi. Esaslar kapsamında, uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma konusu yapabilecek vergi miktarına ilişkin yetki sınırı da belirlenirdi.

Bu kapsamda, mal müdürlükleri bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı, Ankara, İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 15 bin lira olurken, bu sınır diğer iller için 12 bin 500 lira, 10 bin lira ve 7 bin 500 lira gibi farklı miktarlarda uygulanacak. Defterdarlık için de yetki sınırı 7 bin 500 lira olarak tespit edildi.

DEFTERDARLIKLAR İÇİN SINIR 30 BİN LİRA

Vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 70 bin lira, Ankara ve İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 60 bin lira oldu. Bu sınır, diğer iller için 50 bin lira, 40 bin lira ve 30 bin lira olmak üzere kademeli şekilde farklı miktarlarda belirlendi. Defterdarlıklar için de söz konusu sınır 30 bin lira oldu.

Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için 3 milyon 500 bin lira, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 1 milyon 500 bin lira, Ankara ve İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 1 milyon 250 bin lira olarak uygulanacak. Bu sınırlar, diğer iller için 1 milyon lira, 750 bin lira ve 500 bin lira olmak üzere farklı bedellerde belirlendi. Söz konusu sınır, defterdarlıklar için ise 100 bin lira olarak saptandı.

15 MİLYON LİRALIK YETKİ

AA'nın haberine göre, tebliğle, uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetki sınırları da tespit edildi.

Bu sınır, mal müdürlükleri bünyesinde uzlaşma komisyonlarında en fazla 20 bin lira, vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonlarda en fazla 70 bin lira, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarında en fazla 800 bin lira olarak belirlendi.

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonuna 15 milyon lira, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna 15 milyon lira ve üzerindeki usulsüzlük cezaları için yetki verildi.