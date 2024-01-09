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Volkswagen'den çığır açan yapay zeka adımı: ChatGPT'yi araçlara entegre oluyor

Volkswagen'den çığır açan yapay zeka adımı: ChatGPT'yi araçlara entegre oluyor
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CES 2024 fuarına katılan Volkswagen, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi araçlarına entegre edeceğini açıkladı.

Alman otomobil devi Volkswagen otomobillerine yapay zekayı entegre ediyor. Buna göre Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2024) katılan Volkswagen popüler sohbet robotu ChatGPT'yi binek araçlarında standart olarak sunacak.

2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren birçok aracında standart olacak olan özellik ilk olarak ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, Tiguan, Passat ve Golf modellerine gelecek.

Kendi asistan sisteminin multimedya kotrolü, navigasyon, klima gibi kontrolleri zaten yapabildiğini belirten Volkswagen, ChatGPT ile sezgisel ve ileri düzey bir etkileşim sağlanacağını açıkladı.

Yeni bir hesap oluşturmaya ve yeni bir uygulamaya gerek olmadığı belirtilen açıklamaya göre, sesli asistanın yanıtlayamadığı durumlarda ChatGPT otomatik olarak devreye giriyor.

Veri koruması adına ChatGPT'nin hiçbir araç verisine erişimi olmadığı, soruların ve cevapların hemen silindiği de açıklandı.

Etiketler Volkswagen ChatGPT entegrasyon resmi açıklama vw yapay zeka
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