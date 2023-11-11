Yatırım gurusu Mobius'tan kritik karar

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mark Mobius’un gelecek aylarda Mobius Capital Partners'tan ayrılacağı açıklandı.

Mobius Investment Trust'tan yapılan açıklamaya göre Mark Mobius, önümüzdeki aylarda Mobius Capital Partners'tan ayrılacak.

Yapılan açıklamaya göre Mobius Investment Trust, kurucu ortak Carlos Hardenberg liderliğindeki Mobius Capital Partners tarafından yönetilmeye devam edecek.

Mobius'un finans geçmişi

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius ise firmada otuz yıl çalıştıktan sonra 2018 yılında Franklin Templeton Investment'ta emekli olmuştu.

1936 doğumlu olan Mark Mobius lisans ve yüksek lisans eğitimini Boston Üniversitesi'nde tamamladı. Mobius 1964'te MIT'den ekonomi alanında doktora derecesi almıştı.

Siyasi danışman ve pazar araştırmacısı olarak çalışma hayatına başlayan Mobius, menkul kıymet analizini içeren kendi araştırma işini yürütmüştü. Mobius daha sonra uluslararası bir menkul kıymetler şirketi olan Vickers-da-Costa'da çalışmaya başlamış ve Tayvan'ın ilk ve en büyük yatırım şirketi olan Taipei'deki Mega Uluslararası Yatırım Ortaklığı Şirketi'nin başkanı olmuştu.

1987 yılında ünlü yatırımcı John Templeton, Mobius'tan dünyanın ilk gelişen piyasa fonlarından biri olan Templeton Emerging Markets'ı yönetmesini istemişti.

Böylelikle Mobius, 30 yıldan fazla bir süre Franklin Templeton Investments'ta görev aldıktan sonra, 2018'de Templeton'daki meslektaşları Carlos von Hardenberg ve Greg Konieczny ile Mobius Capital Partners'ı kurmuştu.