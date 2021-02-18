Yıl sonu dolar/TL için dikkat çeken tahmin: 6,25!

Capital Economics, Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından kaleme alınan bir değerlendirme yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediğine işaret edilen değerlendirmede, bunun daha da ilerlemesi gerektiği kaydedildi.

TCMB'nin parasal koşulları sıkılaştırarak sadeleşmeye gittiği anımsatılan değerlendirmede, sabah saatlerinde 7 liranın altında işlem gören dolar kuruna ilişkin tahmin 2021 yılı sonunda 6,25 olarak açıklandı.

Risk priminde düşüş beklentisi

Merkez Bankasının iletişimini iyileştirmek için çaba sarf ettiği ve enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığının aktarıldığı değerlendirmede, Türk lirasının geçen yıl kasım ayında en düşük noktaya ulaşmasının ardından dolar karşısında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandığı ve 2021'in başından bu yana en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi olduğu ifade edildi.

Türk lirasının değer kazanmasının risk primindeki düşüşle desteklendiğine dikkat çekilen değerlendirmede, hükümetin jeopolitik gerilimleri hafifletmeye yönelik adımlarının cesaret verici olduğu belirtilerek, Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam edebileceği aktarıldı.

TCMB'nin parasal koşulları tahmin edilenden daha sıkı tutmasının enflasyonun düşürülmesine ve zamanla yerel para cinsinden tahvil getirilerinin lirayı desteklemesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Capital Economics, 13 Ocak'ta yayımladığı raporda, 2021 sonunda dolar/TL için 7 öngörüsünde bulunmuştu.