Yok böyle bir unutkanlık; tam 227,8 milyon TL ! Hem de Türkiye'de..

Milli Piyango İdaresi’nden ikramiye kazanan vatandaşlar bir yıl içerisinde ikramiyelerini tahsil edebiliyorlar. Bu sürenin sonunda alınmayan ikramiyeler Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine gelir kaydediliyor. Her yıl unutulan ikramiye miktarı 227.8 milyon lirayı bularak son 5 yılda verilen 260 milyon liralık Yılbaşı Büyük İkramiyesi tutarına yaklaştı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel’in KİT Alt Komisyonu toplantısında “Son 5 yılda zaman aşımına uğradığı için alınmayan ikramiye tutarına” ilişkin sorusunu yanıtlayan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Muammer Çolak, bir yıllık zaman aşımına uğradığı için 2013 ve 2017 yılları arasında 227 milyon 823 bin 386 liralık ikramiyenin alınmadığını söyledi.

UNUTULAN İKRAMİYELER MALİYE’YE

CHP Milletvekili Atila Sertel’in bir yıllık zaman aşımı süresinin biraz daha uzatılmasına ilişkin önerisine zamanaşımı süresinin makul olduğu şeklinde yanıtlayan Genel Müdür Çolak, alınmayan ikramiyelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Piyango bileti, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Hemen Kazan oyunlarından dolayı zamanaşımına uğrayan ve alınmayan ikramiyelerin son 5 yıldaki toplam tutarı 227 milyon 823 bin 386 liradır. Zaman aşımı nedeniyle 2013 yılında 44 milyon 513 bin 350 lira, 2014 yılında 42 milyon 677 bin 645 lira, 2015 yılında 44 milyon 340 bin 22 lira, 2016 yılında 47 milyon 662 bin 155 lira ve 2017 yılında 48 milyon 630 bin 214 lira tutarındaki ikramiye bedelleri 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun hükümleri gereği, kamu payına dahil edilmek suretiyle Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birim hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilmektedir.”

SERTEL’DEN ÖNERİ

CHP’li Sertel, KİT Alt Komisyonu Toplantısı’nda unutulan ikramiye tutarlarının o yılın sonunda çocuk esirgeme kurumları, huzur evleri, kadın sığınma evleri, kanser hastaları için faaliyet gösteren vakıflar ve buna benzer kurumlara doğrudan aktarılması yönünde de bir öneri getirdi.

Genel Müdürlük tarafından Sertel’e verilen yazılı yanıtta, “Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınmaktadır” denildi.