Yoksulluk sınırı 5 asgari ücrete dayandı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Sekreteri Aziz Özkan, mayıs ayı araştırmasına göre yoksulluk sınırının 40 bin 661 lira olduğunu duyurdu.

Büro Emekçileri Sendikası Genel Sekreteri Aziz Özkan, sendikasının mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Özkan, gıda maddelerindeki artış üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 12 bin 732 lira, yoksulluk sınırının ise 40 bin 661 lirayı bulduğunu belirtti.

Özkan, “Tek bir kişinin yaşam maliyeti ise 17 bin 188 lira oldu. Büro Emekçileri Sendikası olarak ‘kamuda yoksulluk sınırının altında ücret alan kamu emekçisi kalmasın' sözümüzü tekrarlıyoruz. Talebimizi tekrarlıyoruz. Kamuda açlık sınırın altında yaşayan emekçiler var. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 424 lirayı geçti. 2023 yılında asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi de hiçbir anlam ifade etmiyor” diye konuştu.

Özkan, bekar kamu emekçisinin yaşam maliyetini de açıklayarak, “Bekar bir kamu emekçisinin yaşam maliyeti 20 yıllık evli, 2 çocuklu, şef kadrosunda çalışan memur maaşının üzerine çıktı. Büyükşehirlerde kamu emekçilerine barınma ihtiyaçlarını karşılaması için kira desteği istiyoruz. Büyükşehirlerde kamu emekçilerinin sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarının toplam tutarı 40 bin liranın üzerine çıkmışken, aldığımız ücretler 11 bin lira ile 15 bin lira arasına tekabül ediyor. BES olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere, işsizlere, yoksullara insanca yaşayacak bir ücret talebini tekrarlıyoruz” dedi.