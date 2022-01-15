Zamlı faturalar vatandaşı isyan ettirdi

1 Ocak itibariyle doğal gaza yüzde 50, elektriğe yüzde 125'e varan oranda zam yapıldı. Ocak ayı faturalarının yarısı zamlı yarısı ise eski tarifeden kesildi. Yüksek faturalarla karşı karşıya kalan vatandaşlar ise bu duruma isyan etti.

Yeni yılla birlikte iğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi. Özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşlar aldığı zamma sevinemedi. Çünkü zamlı maaşlar cebe girmeden erimeye başladı. 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere doğal gaz ve elektriğe de zam geldi. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi. Yeni sistemle birlikte elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

FATURALAR ŞUBAT AYINDA DAHA DA KABARACAK

Zamlı tarifelerin ilk faturaları da 10 Ocak itibarıyla kesilmeye başlandı. Ancak zamlı tarifeler vatandaşı bir hayli zorlayacak gibi duruyor. Üstelik ocak ayında kesilen faturaların tamamı zamlı değil. Sadece 10-15 günlük kısımları zamlı. Bu da demek oluyor ki şubat ayında faturalar daha da kabaracak.

EPDK FATURALARI İNCELEMEYE ALDI

Bazı vatandaşlar aralık ayındaki kullanımlarında zamlı tarifeden kesildiğini iddia ediyor. Hatta bu iddia üzerine EPDK inceleme başlattı. Faturaları mercek altına alan EPDK, "Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır. Süreci titizlikle takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

EPDK'nın ardından bir açıklama da Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nden (ELDER) geldi. ELDER'in açıklamasında, "Elektrik faturalarında 2021 Aralık ayına ait tüketimlerin eski tarifeye göre, 2022 Ocak ayına ait tüketimlerin ise mevcut dönem tarifesiyle kademeli olarak fiyatlandırıldığını bildirdi." denildi.

ZAMLI FATURALAR VATANDAŞI KIZDIRDI

2022 yılının ilk zamlı faturaları vatandaşları da kızdırdı. Sosyal medyadan faturalarını paylaşan vatandaşlar, adeta ateş püskürdü. Kiminin faturası 2 kat, kimini 3 kat artarken, kimi de iki kişi yaşamalarına rağmen gelen bin liralık elektrik faturasına isyan etti. Bazı vatandaşlar yaptığı paylaşımlarla aralık ayı tüketimlerinin de zamlı kesildiğini öne sürdü.