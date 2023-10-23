Zengin Olmanızı İstiyoruz İki Adam Bir Mesaj kitabının yazan altın tahminini açıkladı

Donald Trump ile birlikte "Zengin Olmanızı İstiyoruz İki Adam Bir Mesaj" isimli kitabın da yazarı olan Robert Kiyosaki, yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için tahminini açıkladı.

Robert Kiyosaki, piyasalara ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Kiyosaki, altın, dolar, gümüş ve kripto para birimlerinin geleceğine dair tahminlerini paylaştı. Kiyosaki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altının yakında 2.100 doları aşacağını ve ardından yükselişe geçeceğini belirtti.

Kiyosaki, “Keşke 2.000 doların altında altın almış olsaydım diyeceksiniz. Sonraki durak altın 3.700 dolar” ifadelerini kullandı.

Kiyosaki, Bitcoin’in de 30.000 doları test ettiğini ve sonraki durağının 135.000 dolar olduğunu iddia etti. Kiyosaki, gümüşün onsunun da 23 ila 68 dolar arasında olacağını öngördü.

Kiyosaki, ayrıca sahte dolar tasarrufu sağlayanların kaybedeceğini ve arkadaşlarına “Uyanmalarını” söylemeleri gerektiğini ifade etti.