Zincir marketler duyurdu: 100 üründe fiyat dondurma kararı

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa genelinde enflasyon rakamları son yılların en yüksek seviyelerini görmesiyle ülkeler enflasyonla mücadeleye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji ve gıda fiyatları sonrası zincir marketlerden yeni hamle geldi. Uluslararası market zinciri, Belçika'da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe fiyat dondurma kararı aldı. Böylece yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek. Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Öte yandan market zinciri bu uygulamayı geçtiğimiz ay Fransa için de yapmıştı. Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

Peki Türkiye için de benzer bir uygulama söz konusu olur mu? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN TÜRK'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Müjdeli bir haber ama bizim ülkemizden değil henüz" diyen Ağaoğlu, marketin belirlediği 100 ürün arasında yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil gibi temel ürün çeşitlerinin olduğunu belirterek, kampanya ile yıl sonuna kadar ürünlerin fiyatının artmayacağını söyledi. Belçika'da enflasyonun yüzde 10'a yaklaştığını söyleyen Ağaoğlu, özel sektörden hemen tepki geldiğini bildirdi. Öte yandan aynı zincir marketin bu uygulamayı Fransa için yaptığını söyledi.

' TÜRKİYE’DE DE FAALİYETLERİ VAR’

İlginç olan şeyin, bu zincir marketin Türkiye'de faliyetleri olduğunu bildiren Ağaoğlu, Türkiye'de de vatandaşın beklenti içinde olduğunu söyledi. Ağaoğlu, Belçika'da artan enflayona karşı özel sektörden güçlü bir firmanın desteğini gördüğünü, Türkiye'de ise en alttaki vatandaşdan en üsteki yöneticiye kadar çağrılar yaptığını belirtti. Devletin aldığı KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü anımsatan Ağaoğlu, indirimin ardından temizlik ürünlerinde de KDV oranın düşürüldüğünü söyleyerek Türkiye'deki bu hamle sonrası diğer ülkelerin de harekete geçtiğini ifade ederek bu yüzden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

'TÜKETİCİ GÜVENİ ARTACAK'

Ağaoğlu, aynı uygulamanın Türkiye'de olmasıyla birlikte ürünlerin fiyatının yıl sonuna kadar değişmeyeceği için tüketici güveninin de artacağını söyledi. Fiyatlardaki dondurma uygulamasının psikolojik etkisinin olacağını belirten Ağaoğlu; ülkenin, satıcının, alıcının rahatlatacağını söyledi ve aynı uygulamanın Türkiye'deki marketlerden beklediğini bildirdi.