1+0 daire yasağı 8 yıl sonra kaldırıldı

2017 yılında yasaklanan 1+0 daireler Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yeniden inşa edilebilecek.

2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden inşa edilebilecek. Ancak stüdyo daire yapımı bazı şartlara bağlı olacak.

NTV'ye konuşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, 2017’de alınan ve 1+0 dairelerin yapımını tamamen durduran kararın gerekçesini, “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman yaşamında huzursuzluk yaratması” olarak açıkladı.

Erkutoğlu, yeni düzenlemenin yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Çıkan karar, dar kenarı en az 2,5 metre, alanı ise 9 metrekare olan bir yatak nişinin yapılabileceğini söylüyor. Bu, aslında yine 1+1 demektir. Sadece yatak odasına duvar yapmak zorunda değiliz. Yatak alanı açık şekilde salona entegre edilebilir. Önceden 12 metrekare olan salon alanı, yeni düzenleme ile 21 metrekareye çıkarılabilecek” dedi.

KİRALARDAKİ ARTIŞI FRENLEYEBİLİR

Konut kiralarındaki yükselişe dikkat çeken Erkutoğlu, 1+0 dairelerin yeniden yapılmasının konut arzını artıracağını ve kiralardaki artışı frenleyebileceğini belirtti. “Öğrenciler, bekar çalışanlar ve kısa süreli konut ihtiyacı olanlar için bu tip daireler hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor” ifadelerini kullandı.

NTV