Ağaoğlu, 11'inci kez Türkiye'nin en itibarlı gayrimenkul markası oldu. Aynı zamanda şirket “İtibarda İstikrar Ödülü”nün de sahibi oldu.

Türkiye İtibar Akademisi'nin bu sene 11'incisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması’nın sonuçları belli oldu. Türkiye'deki 78 kentte yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Ağaoğlu “En İtibarlı” gayrimenkul markası olarak seçildi. 11. defa bu ödülün sahibi olan Ağaoğlu şirketler Grubu, “İtibarda İstikrar Ödülü”nü de aldı.

Beykoz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törende ödülleri İtibar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar’dan Ağaoğlu şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ aldı.

"HER PROJEMİZİ YAŞAM MİMARI OLMA MİSYONUYLA HAYATA GEÇİRDİK"

Aldıkları ödüller sebebiyle duydukları memnuniyetin altını çizen Burak Kutluğ, "41 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün öncü markalarından biri olarak bugüne kadar 40 bine yakın konut, ofis ve perakende birimi ürettik. Yaşama, çevreye, topluma değer katma esasıyla planladığımız her bir projemizi “Yaşam Mimarı” olma misyonumuzla hayata geçirdik" açıklamasında bulundu.

"Tüketici nezdinde markamıza karşı duyulan güven ve karşılaştığımız ilgi ise her zaman en önemli motivasyonumuz oldu" ifadelerini kullanan Kutluğ, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması gibi referans bir organizasyonda yatırımcı ve tüketici güveninin tescilinin kendileri için çok değerli olduğuna dikkat çekti.

Ağaoğlu şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ konuşmasını şu ifadeleri kullanarak tamamladı:

"Bu ödüller bizi konfor alanına sokmak yerine daha yenilikçi, geleceğin beklentilerine yönelik projeler ve yatırımlar geliştirmeye teşvik ediyor. Biz de bu doğrultuda çalışmaya ve projeler üretmeye devam ediyoruz."