Bunu yapan yandı! Cezası 69 bin lira

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda sayıları hızla artan devre mülkler konusunda tüketicilerden sık sık şikayet geldiğini ifade ederek, tüketicilerin sorunlarının çözümüne yardımcı olduklarını ve onları, ilgili mecralara yönlendirdiklerini söyledi.

Mağdur bir tüketicinin, Yalova'da faaliyet gösteren bir termal devre mülk işletmesini Reklam Kurulu'na şikayet etmesi üzerine kurulun, yaptığı inceleme sonrası bu işletmeye ceza kestiğini belirten Koçal, "Tanıtımlarında tüketicileri aldatan ve yanlış bilgilendiren bir devre mülk şirketine Reklam Kurulu tarafından 69 bin 86 lira idari para ve reklam durdurma cezası verildi." dedi.



Koçal, kurulun, ilgili şikayeti incelediği toplantıda şu tespitleri yaptığını anlattı:



"Bakanlığımızca yapılan incelemede, anılan firma tarafından yapılan mülk/devre mülk satışlarının tüketicilerin büyük bir salonda toplanması suretiyle yapıldığı, bakanlığımıza ulaşan çok sayıda başvuruda uygulanan satış yönteminin tüketicileri psikolojik olarak etkileyerek karar verme biçimini önemli ölçüde bozduğunun belirtildiği, bununla birlikte aynı tesise ilişkin olarak farklı ticari unvanlarla da yapılan satış uygulamalarının mağduriyet yarattığına ilişkin yine çok sayıda tüketici başvurusunun yer aldığı tespit edilmiştir.



Tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici nitelikte haksız ticari uygulamalarda bulunulduğu, tüm bu iddiaların aksinin kuruluş tarafından sunulan bilgi ve belgelerle ispatlanamadığı, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 28, 29, 30, 31 ve 32. maddeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 ve 62. maddeleri hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren söz konusu şirket hakkında 6502 sayılı kanunun 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca 69 bin 86 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir."