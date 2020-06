Corona döneminde gayrimenkul yatırımcısı sosyal medyadaydı

Sosyal medya, online gayrimenkul platformları gibi dijital pazarlama kanallarını en aktif kullanan gayrimenkul danışmanlık şirketi Kuzeybatı Gayrimenkul, corona sürecinde pazarlama faaliyetlerinde hız kesmedi. Corona süreci, beklenildiği üzere pazarlama yöntemleri performanslarında da değişiklikler yarattı.

Bu süreçte satılık gayrimenkullerin afişlerinden gelen çağrı trafiğinde yüzde 50, ilan sitelerinden gelen çağrı trafiğinde yüzde 40 azalma olurken Kuzeybatı’nın sosyal medya üzerinden gelen trafiğinde yüzde 200 oranında artış gerçekleşti. Bu süreçte müşteriler, daha çok sosyal medya reklamları üzerinden form doldurarak, Kuzeybatı Gayrimenkul’e ulaşmayı tercih etti.

Doğru kitle seçimi ile yüksek verimlilik sağladı

Evde kalınan süreçte, sosyal medya reklamlarında doğru zamanlama ve doğru hedef kitle seçimi ile yüksek verimlilik sağlayan Kuzeybatı Gayrimenkul, hedeflediği sektörlerde değişikliğe giderek, yükselişte olan sektörlerin sahip ve firma yetkililerine, sosyal medyadan satılık ve kiralık ilanlarını gösterdi. Yine bu süreçte, satışları düşüşte olan sektörlerin yöneticilerine ise; “Mülklerinizi pazarlamamızı ister misiniz?” mesajını verdi.

Sosyal medya reklamlarına ağırlık verdi

Kuzeybatı Gayrimenkul, sosyal medya kanallarında yayınladığı sponsorlu reklamlara, corona öncesindeki sürece göre, form başına yüzde 50 daha az bütçe harcamış oldu. Normal dönemde, hafta sonu ticari gayrimenkul ilanları ile ilgili hafta içine göre, daha az geri dönüş alan Kuzeybatı Gayrimenkul, sokağa çıkma yasağı olduğu hafta sonları kesintisiz reklam yayınlayarak, yüzlerce müşteri formu aldı.

Müşteriye hızlı geri dönüş sağlandı

Kuzeybatı Gayrimenkul Genel Müdürü Murat Ergin, yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, “Gayrimenkul sektöründe kısmi bir iyileşmenin yaşandığı 1 Ocak– 15 Mart 2020 tarihleri arasında müşteri adaylarının form doldurup, ön bilgi almak yerine, doğrudan telefon ederek sıcak bilgiye ulaşmaya, gezi randevusu oluşturmaya ve hatta ön pazarlığa girişmeye çalıştığını gözlemliyorduk.

Kuzeybatı Gayrimenkul olarak, bu süreçte gelen her çağrı, her form, her whatsapp mesajı ve her sosyal medya bildirimini kullandığımız yapay zeka aracılığıyla, ekip arkadaşlarımıza anlık olarak bildirilerek, müşterimize en hızlı şekilde cevap vermemize imkan sağladık” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Dijital pazarlamaya önem verdi

Kuzeybatı’yı, rakiplerinden ayıran en önemli farkın; geleneksel pazarlama yöntemlerinin yanında, dijital pazarlama yöntemlerini de sonuna kadar kullanabilmesi olduğuna işaret eden Ergin, “Müşterilerimizin taleplerine anlık cevap verip, mal sahiplerimize ise yaptığımız her aktiviteyi tek tek raporluyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimiz, mülklerini gönül rahatlığıyla bize teslim edebilir; sürecin en başındaki ekspertiz aşamasından, satış pazarlıklarına ve tapu işlemine kadar, mülkleri için her türlü çalışmanın hassasiyetle yapıldığına emin olabilirler”dedi.

“Elektronik iletişimde de yüksek verimlilik sağladık”

Corona Pandemisi sonrası ofisler kapanınca, sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başlayan müşteri adaylarının, Kuzeybatı’ya telefon ile ulaşamayacaklarını düşündükleri için çok daha fazla form doldurup,internet üzerinden kendilerine ulaşmaya çalıştıklarına işaret eden Ergin, “Gelen telefon sayımız düştü; ama form sayımız çok yükseldi. Biz de gelen form taleplerini ekran başında akıllı yapay zeka altyapımız ile takip ederek, potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğümüz adayları geri aradık. Bu şekilde elektronik iletişimde de yüksek verimlilik sağladık. İletişim teknolojilerine son 3 senedir yapmış olduğumuz yatırım bu zor günlerde çok işimize yaradı“ şeklinde açıklamada bulundu.

2 bin 500'den fazla katılımcıya sesini duyurdu

Öte yandan Murat Ergin, pandemi sürecinde, sosyal medya kanallarındaki söyleşilere katılarak, emlak sektöründeki dijital altyapının gücünü anlattı. Linkedin, Youtube, Instagram, Zoom, Webinar gibi birçok farklı mecra kullanarak, 2,5 ayda birçok söyleşide 2 bin 500'den fazla katılımcıya sesini duyurdu. Ergin, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Birdenbire gündemimize oturan bu sürece, canlı sohbetler sayesinde kolayca adapte olduk. Yıllardır yatırımını yaptığımız dijital altyapı sayesinde, 2,5 ay süresince evden, ofisteki konforla çalışma imkanı yakaladık. Bu süreçte, iyi yürüttüğümüz bir diğer yöntem ise,online müşteri toplantıları oldu. Eski günlük iş rutini içerisinde, 1 saatlik bir toplantı için yaklaşık 3-3,5 saatini harcayan İstanbullular, yeni normaldeki 'online toplantı'ları en çok da zaman yönetimi açısından sevdiler. Mekandan bağımsız toplantı yapabilmek, iletişim halinde olmak, bu süreçte işleri sürdürme hızımızı da oldukça arttırdı”