Damla Kent Projesi'nde plan değişikliği iddiası... Emlak Konut'tan açıklama geldi

Damla Kent Projesi'nde plan değişikliği iddiası... Emlak Konut'tan açıklama geldi
Güncelleme:

Emlak Konut'tan dün KAP'a yapılan açıklamada Damla Kent Projesi'nin planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Emlak Konut’un İstanbul Başakşehir'deki Damla Kent Projesi’nin de yapılmasının planladığı alana ilişkin imar planlarının mahkeme kararıyla iptal edildiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ise karar sonrası yeniden revizyon planı hazırladığı iddiaları vardı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Damla Kent Projesi'nin planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam ettiğini, kamuoyuna yansıyan ve geçmiş planlara ilişkin olan bilgilerin projenin güncel uygulama ruhsatları ile bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Emlak Konut'tan dün KAP'a yapılan açıklamada Damla Kent Projesi'nin planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz tarafından yürütülen Damla Kent Projesi, planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam etmektedir. Projemizin yer aldığı Başakşehir-İkitelli bölgesine yönelik hazırlanan ve 4 Eylül'de askıya çıkarılan yeni imar planları, projemizi aksatmayacağı gibi, bölgeye kazandırılacak ulaşım aksları ve bütüncül planlama anlayışıyla projemize ayrıca değer katacaktır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada kamuoyuna yansıyan ve geçmiş planlara ilişkin olan bilgilerin, projenin güncel uygulama ruhsatları ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek Damla Kent Projesi'nde inşaat faaliyetlerine başlamak üzere ihale çalışmalarının planlandığı şekilde devam etmekte olduğu ifade edildi.

Emlak Konut'tan dün KAP'a yapılan açıklamada Damla Kent Projesi'nin planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Gayrimenkul sertifikalarının değerinin projenin fiziki varlığına ve tamamlanma güvencesine bağlı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Emlak Konut GYO ve arsa sahibi TOKİ, projenin tüm taahhütleriyle arkasındadır. Piyasa bozucu ve yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

