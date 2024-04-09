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E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi dönemi başlıyor

E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi dönemi başlıyor
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Türkiye'de fahiş fiyattan çıkıp barınma krizine dönüşen kira ücretleri ve ev sahiplerinin beyanname vermemesinin önüne geçebilmek için atılan "eDevlet'ten kira sözleşmesi" dönemi başlıyor...

TBMM Ramazan Bayramı tatil sonrasında çalışmalara hızla başlıyor.

Geride kalan yerel seçimlerin ardından gelen bayram tatiliyle TBMM'deki tatil de bitiyor ve Meclis tatil sonrası yoğun bir mesaiye başlıyor.

TBMM'nin gündemine gelecek olan ilk konular arasında da yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması ile birlikte vergi istisnaları ve indirim oranları olacak.

Diğer yandan kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması düzenlemesi de TBMM'de görüşülerek karara bağlanacak.

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