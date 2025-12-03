  1. Anasayfa
Enflasyon açıklandı; Aralık ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından ev ve iş yerleri için Aralık ayı kira zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Kasım ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,7'ye geriledi. Piyasaların Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,25 seviyesindeydi.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayında kiralarda uygulanacak tavan artış oranı netleşti. 

Buna göre, ev ve iş yerleri için kira zam oranı yüzde yüzde 35,91 oldu. Böylelikle kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde 35,91 oranında zam yapabilecek. 

Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 37,15 olmuştu.

İşte Aralık 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Mevcut kira bedeli 15.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 35,91 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 5.386 TL 
Zamlı kira bedeli: 20.386 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 35,91 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 7.182 TL
Zamlı kira bedeli: 27.182 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 35,91 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli:10.773 TL 
Zamlı kira bedeli: 40.773 TL

Mevcut kira bedeli 40.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 35,91 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli:14.364 TL
Zamlı kira bedeli: 54.364 TL

2025 yılı aylara göre kira artış oranları

TÜİK'in önceki aylarda açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda 2025 yılındaki kiralardaki tavan zam oranları şöyle olmuştu:

2025'te aylara göre kira artış oranları:

Ocak 2025: % 56,35
Şubat 2025: % 53,83
Mart 2025: % 51,26
Nisan 2025: % 48,73
Mayıs 2025: % 45,80
Haziran 2025: % 43,23
Ağustos 2025: % 41,13
Eylül 2025: % 39,62
Ekim 2025: % 38,36
Kasım 2025: % 37,15
Aralık 2025: % 35,91

