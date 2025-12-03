TÜİK Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Kasım ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre, kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,7'ye geriledi.

Piyasaların Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,25 seviyesindeydi.

Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 artış göstermişti.

TÜİK'ten yapılan açıklama şöyle:

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,44 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,69 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,69 azalış, ulaştırmada %1,78 artış ve konutta %1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,17, ulaştırmada %0,27 ve konutta %0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,17 arttı, aylık %1,27 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.