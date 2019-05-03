Enflasyon açıklandı, Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar oldu ?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,69 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde yüzde 2.98 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti.

Buna göre mal sahipleri kiracısına %19.39 oranında zam yapacak.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 TL

Zamlı kira bedeli: 1.171 TL

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TÜFE Kira Artış Oranı: % 17,16

Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 TL

Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 TL

AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI

2019 yılı aylık kira artışları

2019 Nisan....................% 18.70

2019 Mart.....................% 17.93

2019 Şubat....................% 17.16

2019 Ocak.....................% 16,33



2018 yılı aylık kira artışları



2018 Aralık....................% 25,52

2018 Kasım...................% 23,73

2018 Ekim.....................% 21,36

2018 Eylül.....................% 18,75

2018 Ağustos................% 17,41

2018 Temmuz...............% 16,57

2018 Haziran.................% 15,80

2018 Mayıs...................% 15,36

2018 Nisan....................% 15,35

2018 Mart.....................% 15,50

2018 Şubat....................% 15,66

2018 Ocak.....................% 15,82