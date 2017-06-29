Ev alıp satacaklar dikkat! O süre 10 yıla çıkıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın geçtiğimiz günlerde ilk kez açıkladığı gayrimenkul satışında 10 yıllık vergi istisnası ve kademeli geçiş uygulaması, inşaat sektöründen de destek gördü. Akşam'dan Özgül Öztürk'ün haberine göre gayrimenkul satışından elde edilen kazançta, 5 yıl olan muafiyet süresinin 10 yıla çıkarılacağını öngören tasarı yasallaşırsa, 5 yıldan kısa sürede ev alıp satanların vergi yükü hafiflemiş olacak. Şu an için gayrimenkul alımı yapanlar, taşınmazını 5 yıl içinde satarsa gelirinin tamamı üzerinden vergilendiriliyor.



SÜRE 5 YILDAN 2 YILA DÜŞÜYOR

Ancak bu tasarı yasalaşırsa tamamı üzerinden vergi 2 yıla indirgenmiş olacak. 2 tam yıldan fazla gayrimenkulünü elde tutup daha sonra satışa çıkaranların yüzde 40'ı, 3 yıl elde tutup satarsa yüzde 50'si, 4 yıl elinde tutup elden çıkarırsa yüzde 60'ı, 4 yıl elinde tutup çıkarırsa yüzde 75'i vergiden istisna tutulacak. Uygulamanın kısa sürede taşınmazını satmak isteyen vatandaşlar için olumlu olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, sektörün en büyük problemi olan arsa sıkıntısını da çözüm olacağını belirtiyor.