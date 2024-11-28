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Gayrimenkul alım - satımında her şey değişiyor

Gayrimenkul alım - satımında her şey değişiyor
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Tapu işlemlerinin daha güvenli şekilde yapılması amaçlanıyor. Buna göre, tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanları ile işlem yapılamayacak.

Tapu müdürlüklerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir değişiklik devreye giriyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla, eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapmak mümkün olmayacak. Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, eski tip kimliklerin 1 Ocak 2025'ten itibaren tapu müdürlüklerinde geçerli olmayacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Uzun, "Tapu sicilinin, devletin kusursuz sorumluluğu altında tutulması prensibiyle; hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinin daha güvenilir bir yöntemle yapılabilmesi için idaremizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla (çipli kimlik kartı) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılmaktadır. Bu kapsamda; tapu müdürlüklerimizde yapılacak işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirilmiştir" dedi.

1 Ocak'tan itibaren işlem yapamayacaklar

"Kimliğini yenilemeyen vatandaşlar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tapu müdürlüklerimizde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecektir" ifadelerini kullanan Uzun şöyle konuştu:

"Milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara TBMM tarafından verilen kimlik belgelerinin ve avukat kimliklerinin tapu işlemlerinde kullanılmasına devam edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına eski nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartları ile değiştirmeleri gerekmektedir."

Etiketler gayrimenkul tapu alım satım alım satım işlemleri
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