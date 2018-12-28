İmar Barışı'na uzatma sinyali

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandılar. Toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bir bedel ödendi." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacaklar ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek."



