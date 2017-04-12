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  1. 12 Nisan 2017 10:23

İstanbul'da 800 TL taksitle 720 konut

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için bir fırsat daha...

İstanbul'da 800 TL taksitle 720 konut
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35 bin metrekarelik alanda yer alan Hadımköy Vefa Konutları, Arnavutköy'de 800 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sundu. Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan 720 daireli projede tapular hak sahiplerine dağıtıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, toplu konutların devamının geleceğini müjdesini verdi. Tapuları teslim ettikleri için mutlu olduğunu belirten Başkan Baltacı, "İstanbul'da bir ilk. Biz bu dönem seçim çalışmalarımızın başında Arnavutköy'de görev yapan kamu çalışanlarımıza öncelik tanımak şartıyla bir toplu konut çalışması yapacağımızı ifade etmiştik. Bu alanda Arnavutköy Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yapmış olduğumuz 720 konutluk bu çalışmamızı tamamladık ve hak sahiplerine bugün teslim ettik. Mutluyuz, inşallah ikinci ve üçüncü etaplarını da hedefliyoruz" dedi. Vefa Konutları, Hükümet Konağına, Belediye Hizmet ve Meclisine, kültürel ve sosyal merkezlere, park ve ticaret alanlarına, Hadımköy Yaşam ve Kültür Merkezine, 3.Havaalanına, 3. Köprü Yolu'na ve Kanal İstanbul bölgesine komşu durumda yer alıyor.

 
 

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