İstanbul'un 54 bin TL aidatlı sitesi ''yok artık'' dedirtti

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir sitede, site aidatlarının 54 bin TL'ye dayanarak mal sahiplerinin talep ettiği kira ücretini bile aştığı ortaya çıktı.

İstanbul Üsküdar'da villada kirada oturan B.Y. site aidatının 54 bin liraya çıkmasının üzerine avukata başvurdu.

Butik bir sitede villa kiralayan ve kiraladığı dönemde aidatı bulunmayan doktor B.Y., sitenin 54 bin lira aidat belirlemesiyle şaşkına döndü. Site sakini B.Y., adım adım 54 bin çıkan aidat ile ilgili şikayette bulundu.

B.Y. 3 yıl önce İstanbul Üsküdar'da bir villa kiraladı. B.Y., ilk girdiğinde 20 bin lira kiraya anlaşmıştı ve sözleşmesinde de herhangi bir aidat bedeli yoktu.

CNN Türk'ün özel haberine göre yaklaşık bir yıl sonra merdivenlerin temizliği için hem yöneticisi hem de ev sahibi olan kişi 500 lira aidat toplamaya başladı.

Aidatı kirayı geçti

2024 Temmuz ayı itibariyle 12 bin 500 lira aidat ödemeye başlayan B.Y., evine gelen bir ihtarnameyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü ondan talep edilen tutar bir anda 54 bin 750 liraya çıkmıştı yani ödediği kira miktarından daha fazlaydı.

Kirasından fazla aidat talep edilen B.Y. “Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir bu gerçekten. Aidatım, ödediğim kiradan daha fazla olacak. Kapalı bir otoparkı yok, havuzu yok, saunası yok herhangi bir donatısı yok. Bir gün gelecek şekilde sadece bir kişiyle anlaşıldı ve bir gün merdivenler siliniyordu. Tarafıma haber verilmeden bir site toplantısı yapılıyor ve aidatın 12.500 TL yapıldığı tarafıma bildiriliyor. Bahçenin sulanması gibi masraflar için aylık toplam 219 bin TL aidat toplanmasına karar verilmiş. 54 bin 750 çok ütopik bir rakam. Kişi başı güvenlik tutsam, herhalde 54 binden daha ucuza mal edebilirim” ifadelerini kullandı.

B.Y. aidatın fahiş fiyata ulaşmasıyla avukata başvurdu ve şikayette bulunacağını açıkladı.