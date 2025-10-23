Kira gelirlerine yeni vergi mi geliyor? Resmi açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı, Meclis'te görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile kira gelirlerine yeni vergi getirileceği iddialarına yanıt verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında kiralar ile ilgili yeni vergi geldiği şeklinde kamuoyunu yanlış yönlendirici paylaşımlar yapıldığı belirtildi. GİB, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmeyeceğini, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılacağını bildirdi.

GİB'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapılan düzenlemelerde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi yoktur, ancak istisnalar kaldırılmaktadır.

Mevcut hükümlere göre mesken kira gelirleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tahsil edilmektedir. Elde edilen kira gelirinin istisna haddini (47.000 TL) aşması durumunda ise gelirler izleyen yılın Mart ayında beyan edilmekte ve buna göre gelir vergisi ödenmektedir.

İstisna haddinin altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmemektedir. Ancak;

Ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar,

Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı (2025 yılı için 1.200.000 TL’yi) aşanlar istisnadan yararlanmamaktadır.

Yeni düzenleme 1/1/2026 tarihinden itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır.

Kanun Teklifinde yer alan düzenleme ile istisna uygulaması emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar açısından korunmakta, diğer kira geliri elde edenler bakımından kaldırılmaktadır.

Ancak bu noktada ihmal edilmemesi gereken bir düzenleme ise Gelir Vergisi Kanununun 86 nci maddesidir.

Buna göre, beyan sınırı olan 18.000 TL’yi aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Gerçek gider usulünü seçenler beyan edilen gelirlerden; kiraya verilen meskene ilişkin aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, idare giderleri, bakım ve idame giderleri gibi Kanunda sayılan giderler ile indirimler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyecektir.

Emekliler için istisna (47.000 TL) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1.200.000 TL’yi aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır.

Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber3.com Haber Merkezi