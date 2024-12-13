  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Geri sayım başladı: Kiralık evler için yeni ''zorunluluk'' başlıyor

Kiralık konutta EİDS uygulaması başlıyor

Kiralık konutta EİDS uygulaması başlıyor
Güncelleme:

Kiralık konutlar için 15 Eylül itibarıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması 1 Ocak'tan itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. İşte yeni sistemin ayrıntıları...

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te 31 Ağustos 2023'te yapılan değişiklikle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerinin getirildiği hatırlatılan açıklamada, bu doğrultuda ilk aşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı anımsatıldı.

Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan giremediğine işaret edilen açıklamada, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilmiştir. EİDS yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci planlanmış, planlandığı şekilde bu süreçte ilan platformunca sistemden yapılan sorgulama sonucunda yetki doğrulaması yapılamasa da ilanın verilebilmesi yönünde bir uygulama yürütülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Gelinen aşamada EİDS yetki doğrulama uygulamasında bir adım daha ileri gidildiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"EİDS yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise Bakanlığımızca verilecek ikinci bir talimata kadar, uygulamanın mevcut hali ile devam etmesine karar verilmiştir. Zorunlu uygulamaya geçişin hem vatandaşlarımız hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşmesine, sistem farkındalığının ve kullanımının artırılmasına yönelik bu karar, EİDS'nin kapsamını daraltmamakta, halihazırda tüm ilanlar için ihtiyari olan uygulamayı kiralık taşınmazlar için zaruri hale getirmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulama, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirilecektir."

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarının da Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, Yönetmeliğe aykırı şekilde taşınmaz ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği vurgulandı.

Açıklamada gelecek süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde ilanların yer aldığı platformlara gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Etiketler eids kiralık kiralık konut Kiralık evler Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler Bir zamanlar Süper Lig efsanesiydi, kulübün anahtarı Valiye teslim edildi Bir zamanlar Süper Lig efsanesiydi, kulübün anahtarı Valiye teslim edildi Yoğun bakımdaki hastaya eziyet eden mesleğin yüz karası hemşireler için istenen ceza belli oldu Yoğun bakımdaki hastaya eziyet eden mesleğin yüz karası hemşireler için istenen ceza belli oldu Başakşehir, Heidenheim'i İstanbul'da yıktı Başakşehir, Heidenheim'i İstanbul'da yıktı ABD Dışişleri Bakanı'nı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı ABD Dışişleri Bakanı'nı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı Patronların 2025 yılı asgari ücret beklentisi ortaya çıktı Patronların 2025 yılı asgari ücret beklentisi ortaya çıktı Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor RTÜK cezası sonrasında final yapan dizinin setinden son veda RTÜK cezası sonrasında final yapan dizinin setinden son veda Maliye bir sektörü daha mercek altına aldı: Ceza yağacak! Maliye bir sektörü daha mercek altına aldı: Ceza yağacak! Akaryakıtta bir zam daha: Depoları doldurun, yarın yeni bir zamla uyanacağız! Akaryakıtta bir zam daha: Depoları doldurun, yarın yeni bir zamla uyanacağız!
Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 genç hayatını kaybetti Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 genç hayatını kaybetti Bebek katili Öcalan'ın sözleri TBMM kürsüsünde okundu Bebek katili Öcalan'ın sözleri TBMM kürsüsünde okundu Milli Eğitim Bakanlığı duyurmuştu: Yeni sınav AGS'nin ayrıntıları belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı duyurmuştu: Yeni sınav AGS'nin ayrıntıları belli oldu Anne ve 3 çocuğu öldü, 21 kişi hastanelik oldu Anne ve 3 çocuğu öldü, 21 kişi hastanelik oldu Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Boksun efsanesinden günler sonra gelen itiraf Boksun efsanesinden günler sonra gelen itiraf Galatasaray İsveç'te Malmö deplasmanında 1 puana razı oldu Galatasaray İsveç'te Malmö deplasmanında 1 puana razı oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Planlarınızı değiştirin! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Planlarınızı değiştirin! Suriye'den kaçan Esad'ın ''Ortadoğu sırları''nı barındıran gizli dosyaları ifşa oldu Suriye'den kaçan Esad'ın ''Ortadoğu sırları''nı barındıran gizli dosyaları ifşa oldu