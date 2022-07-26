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Konut fiyatlarında rekor üstüne rekor

Konut fiyatlarında rekor üstüne rekor

Konut fiyatlarındaki artış mayıs ayında da devam etti. Konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 145,5, reel olarak ise yüzde 41,1 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarak 430,6 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 41,1 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 12,7, 11,9 ve 11,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranlarında artış gösterdi.

Etiketler konut fiyatları istanbul ankara izmir
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