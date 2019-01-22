Milyonlarca kiracıya müjde ! Resmi Gazete'de yayınlandı...

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren kanun değişikliği yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa ile artık kira zam oranı TÜFE’ye göre belirlenecek. Böylece kiracılara yüzde 50 daha az zam yapılabilecek.

Torba yasa ile kira artışları yeni esasa bağlandı. Yeni döneme girerken kira artışı bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşulu ile hakim tarafından tayin ediliyordu. Kira artışlarında esas TÜİK-ÜFE oranıydı. Artık kira artışı eski yasada olduğu gibi TÜİK-ÜFE artış oranına göre değil TÜİK-TÜFE artış oranına göre belirlenecek. Böylece kiracılar yüzde 50 kar sağlayacak.

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde, bu konuyu detaylı bir şekilde açıklıyor. İşte o yazı...

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de (Resmi Gazete izlerindeçünkü artık Resmi Gazete abone olsanız bile size gelmiyor. Basımı ve dağıtımı neredeyse yasaklandı. Onun için sadece izini sürüyoruz) tam 70 maddelik bir torba yasa yayınlandı. Bu torba yasa içindeki bir madde çok geniş kesimleri ilgilendiriyor.

Bu kesimlerden biri de kiracılar. Torba yasa ile kira artışları da yeni esasa bağlandı. Bugüne kadar ne diyorduk? Yeni döneme girerken kira artışı bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşulu ile hakim tarafından tayin edilir. Bu cümle bizim değil Türk Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesindeki cümleydi. Yani kira artışlarında esas TÜİK-ÜFE oranıydı. Aslında bu cümle eksikti, uygulanmasında zorluk yaşayabiliyorduk. Çünkü TÜİK-ÜFE oranları tam dört ayrı rakamdı. Yasanın bunlardan hangisini söylemek istediği belirsizdi. Ben zaman zaman bu eksik cümle varlığını eleştirmiştim.



Şimdi kira artışlarını yeniden düzenleyen torba yasanın 56’ncı maddesi hem bir yenilik getirdi hem de açıklamayı yaptı. Bu maddeye göre yeni kira yılında kira artışı eski yasada olduğu gibi TÜİK-ÜFE artış oranına göre değil TÜİK-TÜFE artış oranına göre belirlenecek. Ayrıca TÜİK-TÜFE oranı da dört ayrı esasa göre belirlendiğinden buna açıklık getirilmiş. “Artışlar TÜİK-TÜFE 12 aylık ortalamaya göre belirlenecek.” Bu 12 aylık ortalama sözü çok önemli. Zira eski yasa metninde hangi ortalamanın alınacağı yazılmadığı için tereddüt vardı.





Peki bu değişiklik kiracılara ne yarar sağladı? Çoook. Zira TÜFE neredeyse ÜFE’nin yarısı kadar. Yani eski metne göre bugünlerde kiraya yaklaşık yüzde 28 zam yapılacakken şimdi yüzde 16’larda zam yapılacak. Yani kiracı yüzde 50 kadar yarar sağlayacak. Bu oran her ay yayınlanacak. Bunlara bakacağız ama zam yaklaşık yüzde 50 azaldı. Bu da iyi haber işte.