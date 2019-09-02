Seba’dan Cendere’ye değer katacak yeni bir proje: Seba Suites

Seba İnşaat, uzun yıllara dayanan tecrübesini yepyeni projelere taşıyor. Şehrin kıymetli ve hızla kıymet kazanmakta olan semtlerinde yaptığı nitelikli ve yenilikçi projelerde imzası bulunan şirket, şimdi de Seba Suites’e hayat veriyor. Seba Suites, Seba İnşaat’ın değer yaratacak projeler üretme vizyonunun son göstergesi olarak, şehrin yeni yaşam merkezi olan Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde yükseliyor.

237 daire ve 21 ticari üniteden oluşuyor

7 bin 256 metrekare arsa üzerinde inşa edilen proje, toplam 237 daire ve 21 ticari üniteden oluşuyor. 15 ve 11 katlı 2 blok şeklinde tasarlanan projenin A bloğunda 138, B bloğunda ise 99 daire yer alıyor. 57 metrekare ile 151 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 şeklinde daire seçeneklerinin yer aldığı ve metrekaresi 11 bin TL’den satışa sunulan projenin Haziran 2020’de tamamlanması planlanıyor. Projede sosyal tesisler, açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı gibi sosyal donatı alanları yer alıyor. Otopark alanında her daireye metrekaresine göre kapalı park alanı sunuluyor.

Merkezi konumda yer alıyor

Seba Suites, konumu ve sunduğu olanaklar sayesinde bambaşka bir İstanbul deneyimi sunuyor. Seba Suites ile hem yaşamınızı yeni ev heyecanıyla güzelleştirmenin hem de doğru bir yatırım yapmanın mutluluğu tüm hayatınıza yansıyor. Proje, Vadi İstanbul AVM’ye 3,5 km, Kanyon AVM’ye 4,5 Km, FSM Köprüsü’ne 6 Km, Dolmabahçe Tüneli’ne 4 km, Çağlayan Adliyesi’ne 3,4 Km, İstinye Park AVM’ye 5 km ve Kağıthane Metro’ya 350 metre mesafede yer alıyor.

Cendere Vadisi İstanbul’un yeni yaşam merkezi oldu



Öte yandan Cendere Caddesi’ni de içine alan Cendere Vadisi, Avrupa Yakası’nın yükselen yıldızı haline geldi. Vadi, sahip olduğu olanaklarla İstanbul’un yeni yaşam merkezi olmaya hazırlanıyor. Merkezi konumu, TEM ve E-5 bağlantı yollarına ve iş merkezlerine yakınlığı ile dikkat çeken Cendere Vadisi, İstanbul’un en geniş metro ağına dahil olan metro hattının açılmasıyla İstanbul’un ulaşımı en rahat bölgelerinden biri haline geliyor. Yeni metro hattı sayesinde Kabataş, Taksim, Mahmutbey ve İstanbul Havalimanın hızlıca ve direkt olarak ulaşım imkanı sağlanacak. AVM’lere ve üniversitelere yakınlığa önem verenlerin aklına ilk Cendere Vadisi’ni getiriyor. Vadi boyunca uzanan Cendere Caddesi ise 5 yıl içinde İstanbul’un yeni Bağdat Caddesi olmaya hazırlanıyor.