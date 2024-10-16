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  4. TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı

TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı

TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 47 ilde toplam 369 konut ve iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa çıkaracak.

TOKİ, 47 ilde 369 konut ve iş yerini bugün başlayacak ve iki gün sürecek ihalelerle satışa sunacak. Bu kapsamda bugün saat 10.30'da yapılacak açık artırma ile 151 konut, yarın saat 10.30'da yapılacak açık artırma ile ise 218 iş yeri alıcısını bulacak.

TOKİ’nin satış yapacağı iller ise şöyle olacak:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli

Ödeme seçenekleri

TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunacak. Buna göre alıcılar konut ve iş yerlerine %15 peşinat 60 ay vade, %15 peşinat 120 ay vade ve %25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (emlakmuzayede) teklif verilebilecek.

Etiketler TOKİ konut satış toki'den yeni kampanya toki'den yeni konut kampanyası
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