Tüm ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren açıklama: Katlamalı emlak vergisi mi geliyor ?
Son günlerde sıkça gündeme gelen “birden fazla evi olanların emlak vergisini katlamalı ödeyeceği” iddiaları yalanlandı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde ise iki ve daha fazla evi olanlara ilişkin yüksek emlak vergisi alınacağı öne sürüldü.
Bu kapsamda Meclis'in açılmasının ardından "Vergide Adalet ve Reform Paketi" kapsamında katlamalı vergi alınacağı iddia edildi.
NTV’nin konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise birden fazla evi olanlara ilişkin herhangi ek vergi çalışması bulunmuyor.
İlgili habere göre hükümet, yüksek artış nedeniyle tepki çeken emlak vergisinde yetkiyi takdir komisyonlarından almayı planlıyor.
