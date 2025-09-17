  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Tüm ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren açıklama: Katlamalı emlak vergisi mi geliyor ?

Tüm ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren açıklama: Katlamalı emlak vergisi mi geliyor ?

Tüm ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren açıklama: Katlamalı emlak vergisi mi geliyor ?
Güncelleme:

Son günlerde sıkça gündeme gelen “birden fazla evi olanların emlak vergisini katlamalı ödeyeceği” iddiaları yalanlandı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde ise iki ve daha fazla evi olanlara ilişkin yüksek emlak vergisi alınacağı öne sürüldü.

Bu kapsamda Meclis'in açılmasının ardından "Vergide Adalet ve Reform Paketi" kapsamında katlamalı vergi alınacağı iddia edildi.

NTV’nin konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise birden fazla evi olanlara ilişkin herhangi ek vergi çalışması bulunmuyor.

İlgili habere göre hükümet, yüksek artış nedeniyle tepki çeken emlak vergisinde yetkiyi takdir komisyonlarından almayı planlıyor.

 

text-ad
Etiketler katlamalı vergi katlamalı emlak vergisi emlak vergisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin maviyle yeşilin buluştuğu vahası çorak bir çöl oldu! Türkiye'nin maviyle yeşilin buluştuğu vahası çorak bir çöl oldu! Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor! Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için karar verildi; senaryo değişti! Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için karar verildi; senaryo değişti! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' İstanbul'da ikinci elde sahte kilometre operasyonu! İstanbul'da ikinci elde sahte kilometre operasyonu! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki kırmızı kart konuşması ortaya çıktı Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki kırmızı kart konuşması ortaya çıktı Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında! Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı Ünlülerin güzel modacısının 9 saatlik estetik operasyonu sonrası değişimi ''yok artık'' dedirtti Ünlülerin güzel modacısının 9 saatlik estetik operasyonu sonrası değişimi ''yok artık'' dedirtti