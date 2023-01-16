Yeni Evim kampanyasına başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik ''Yeni Evim'' kampanyasına başvuruların başladığını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile açıkladığımız 'Yeni Evim' kampanyamızda başvurular bugün itibarıyşa başladı. İlk etapta 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak kampanyaya ilişkin tüm bilgilere, 'https://yenievimkampanyasi.com.tr' adresinden ulaşabilirsiniz" dedi.

KAMPANYA DETAYLARI

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyasına ilişkin detaylar 'https://yenievimkampanyasi.com.tr' adresinde vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre; ilk evlerine sahip olmak isteyen vatandaşlara 3 yıl ödeme kolaylığı tanınacak. Yüzde 10 peşinat, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıla varan vade imkanıyla ev sahibi olunabilecek. Hane halkının toplam gelirinin dikkate alındığı kampanyada; son 1 yıl içinde konut alınacak ilden konut satışı yapılmamış olunması, 1'inci bölge İstanbul ve 2'inci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da son 1 yıl içinde ikamet edilmesi ve finansman desteğinden faydalanmak için kişilerin konutunun olmaması şartı aranıyor. Kırsaldaki evler, devre mülkler bu kriter kapsamında değerlendirilmeyecek. Hanede (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil) en az 1 tane yüzde 50 ve üzeri hisseli konut tapusu olan ya da hisse oranına bakılmaksızın hanede birden fazla hisseli konut tapusu olan kişiler, programdan yararlanamayacak. Finansman desteği ile edinilen konutun 5 yıl boyunca satışı yapılamayacak. Konut üretici firmadan proje bedelinin yüzde 5'i kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacak.

KREDİ MİKTARI 3 BÖLGEYE AYRILDI

Kampanya ile ilk evine sahip olacak vatandaşlar, 1'inci bölge olan İstanbul'da azami 5 milyon lira kredi kullanabilecekken; 2'nci bölgede yer alan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da ise azami 3 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek. 3'üncü bölgede yer alan diğer şehirlerde ikamet eden vatandaşlar da azami 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Vatandaşlar, bitmiş konutlardan satın alabilecek. Konut sahibi olmak isteyen kişiler, bankanın konut tamamlanma oranını, kredilendirme için uygun bulması halinde belirli oranda tamamlanmış konutlardan da faydalanabilecek. Proje sahibi konut üreticisi, banka ile garantörlük sözleşmesi yapar ve tüm konutları 'Yeni Evim Finansman Desteği' kapsamında yapmayı taahhüt ederse yeni projeden konut alımını da yapılabilecek.

KONUT ALIM SÜRECİ

İlk olarak konut üreticilerinin kriterlere uygun yapılan konut projeleri, web sitesinden ilan edilecek. Konut almak isteyen vatandaşlar, kendilerine uygun daireyi seçerek finans kuruluşlarına başvuracak. Finans kuruluşunca hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğu denetlenerek uygun olan projeler için kredi tahsis edilecek. Kişiler, mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacak.

Ayrıca 'Yeni Evim Konut Finansman Programı Konut Üreticilerine İnşaat Destek Paketi' kredi limiti, 25 milyar lira olarak belirlendi. Konut arzının arttırılabilmesi için konut üreticilerine uygun finansman imkanı sunulacak. Yararlanıcı, projeyi 'Yeni Evim Konut Finansmanı Programı' kapsamında yapmayı taahhüt etmesi ve finans kuruluşuyla projenin tamamlanmasına yönelik garantörlük sözleşmesi imzalaması gerekecek.

DHA