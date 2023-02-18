115 milyar TL ile kaç konut yapılabilir? Uzman isim hesapladı

"115 MİLYAR İLE KAYBEDİLEN BİNALARIN YÜZDE 30'UNU YAPABİLİRİZ"

Koman, toplanan 115 milyar lira ile kaybedilen yapıların yüzde 30'unun yeniden inşa edilebileceğini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik için rakamlarını baz alırsak konut türü bir yapının metrekare maliyeti 6 bin 850 liradan hesap edilirse 100 metrekarelik bir konut yaptığımızı var sayalım; buna göre yaklaşık 170 bin daire yapılabilir. Bir binada 10 daire düşünürsek toplamda 17 bin bina yapılabilir. Deprem yaşanan illerde toplam 60 bin yıkılan ve ağır hasarlı yapı olduğunu biliyoruz. Kaybedilen binaların bu durumda yaklaşık yüzde 30'unu bu bağışlarla karşılayabiliriz. Bu deprem Kocaeli ve Düzce depremlerine göre yapılarda daha kuvvetli bir ivme oluşturdu. Tasarım esnasında yapıların hasar alacağını baştan kabul ettiğimiz için bu problem değil" şeklinde konuştu.