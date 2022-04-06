208 depremzede daha evlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için başlatılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.