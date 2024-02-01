42 kişi öldü, sorumlusu bulunamadı

Bunun üzerine soruşturma savcısı, üniversiteden yeni bir rapor isterken, binanın çevresindeki parsellerin zemin etüt raporlarını da gönderdi ancak aynı heyetin 21 Aralık 2023’te düzenlediği raporunda, eski raporda herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

Soruşturma sonunda Cumhuriyet savcısı, olay yerinde yapılan incelemelerde yapılan tespitler ve tanıkların ifadelerine göre 19 Ocak’ta Ş.A., kardeşi ve ortağı İ.A (50), mimari proje müellifi H.K. (42), şantiye şefleri Ö.F.T. (29), A.Ç (29), zemin etüt raporu müellifi L.V.(42), statik proje uygulama ve denetçisi H.K. (58), mimari proje ve uygulama denetçileri H.T. (69) ve A.D.(37) ile yapı denetim firması yetkilisi A.T. (42) hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek Kahramanmaraş 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianamede, Bad-ı Saba Konutları’nın yeni ve bulunduğu bölgede yıkılan tek bina, diğer eski binaların ya ağır hasarlı olduğu, eski binaların yıkılmayıp yeni binanın yıkılmasının hayatın olağan akışını aykırı olduğu belirtildi. İddianameyi inceleyen mahkeme, 29 Ocak’ta iddianameyi iade etti. Mahkemenin iade gerekçesinde, taksirli suçlarda teknik bilirkişi raporunun düzenlenmesinin gerektiği belirtilerek, “Savcılık makamınca istenilen tüm hususları değerlendirecek yeni bir bilirkişi heyeti oluşturup tüm yönleriyle rapor tanzimi istenmesi gerekirken, bunun yapılmaması usul ve yasaya aykırıdır. Yine anılan eksiklik, suçun sübutuna etki edecek delil mahiyetindedir. Suçun sübutuna etki eden delillerin toplanmaması nedeniyle iddianamenin iadesine karar vermek gerekmiştir” denildi.