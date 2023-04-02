ABD'de hortum felaketi: En az 26 ölü

Indiana Valisi Eric Holcomb, kasırgada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece boyunca eyalet genelinde etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle Sullivan ve Johnson ilçeleri için olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Her şeyden önce, düşüncelerim ve dualarım bu fırtınada hayatını kaybedenlerin aileleri ve bu olay nedeniyle zarar gören herkesle birlikte” dedi.