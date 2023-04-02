ABD'de hortum felaketi: En az 26 ölü
ABD’nin merkezinde Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinde meydana gelen hortum ve şiddetli fırtınada can kaybı 26'ya yükseldi.
Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinde meydana gelen kasırgada 26 kişi hayatını kaybetti. Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü şiddetli hava koşulları nedeniyle Arkansas Eyaletinde olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Etkilenen Arkansaslılar için müdahale ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak üzere hiçbir kaynağı esirgemeyeceğiz” dedi.
Vali Sanders, Ulusal Muhafızları’nda bölgede çalışma sürdürdüğünü duyurdu.
Indiana Valisi Eric Holcomb, kasırgada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece boyunca eyalet genelinde etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle Sullivan ve Johnson ilçeleri için olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Her şeyden önce, düşüncelerim ve dualarım bu fırtınada hayatını kaybedenlerin aileleri ve bu olay nedeniyle zarar gören herkesle birlikte” dedi.
Illinois Valisi JB Pritzker şu açıklamaları yaptı: