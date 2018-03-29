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  3. 29 Mart 2018 13:36

Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu

ÖSO, Afrin'in merkezinde yaptığı aramalarda YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri olan HAT'ın eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir üs tespit etti.

Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçe merkezinde yaptığı aramalarda terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri HAT'ın eğitim, toplanma ve barınma yeri olarak kullandığı bir üssü daha ortaya çıkarıldı.

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Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu

Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, ÖSO'nun arama tarama çalışmalarında Afrin merkezinin güney çıkışında YPG/PKK'lı teröristlere ait bir alan tespit edildi.

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Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu

Söz konusu bölgede, eğitim amaçlı büyük alanlar ve harekat sonrasında kullanılmak üzere yer altı tünelleri ve güçlendirilmiş betonarme mevziler bulundu.

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Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu

Yer altında inşa edilen odalarda mühimmat depolarının yanı sıra telsiz haberleşme araçları ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar görüldü.

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