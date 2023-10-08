Bir kadın cinayeti daha! Öldürüp, intihar etti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.A. ve E.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Omzundan yaralanan G.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından D. ve A.'nın cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.