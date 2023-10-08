Bir kadın cinayeti daha! Öldürüp, intihar etti
Gaziantep'te bir kişi, ayrıldığı sevgilisini tabancayla öldürüp, annesini yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.
Olay, sabah erken saatlerde Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.D. (33), bir süre önce ayrıldığı sevgilisi 2 çocuk annesi F.A. (31) ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından E.D., annesi G.G. (54) ile birlikte yaşayan F.A.'nın evine gitti.
DHA'nın haberine göre, ikili arasında çıkan tartışma sırasında D.., üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp önce anne G.G.'ye ateş etti. G. omzundan yaralanırken, D., A.'yı başından vurup, ardından kendi başına ateş ederek intihar etti.
Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.A. ve E.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Omzundan yaralanan G.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından D. ve A.'nın cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.