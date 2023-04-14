Boğa filmine Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in ateşli sahnesi damga vurdu!

Aile dizisindeki oyunculuğu çok beğenilen Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Boğa Boğa filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve en son Son Yaz’da rol alan Funda Eryiğit başrolü paylaşıyor.