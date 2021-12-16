Bu halini unutun! Tam 58 kilo verdi dekolteli cesur pozlara doyamadı
Mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Yeşim Ceren Bozoğlu dekolteli cesur pozlarıyla adeta mest etti.
Efsane dizlierde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu son dönemde verdiği kilolarla bir deri bir kemiğe dönmüştü
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Mide ameliyatı olarak zayıfladığı idda edilen Bozoğlu 58 kilo verdi.
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Bir döneme damga vuran dizilerle ekranlarda yer aldı.
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İddialı yapımlar olan Geniş Aile, O hayat Benim, Doktorlar'da ve birçok yapımda rol üstlenen Yeşim Ceren Bozoğlu son dönemde adeta evrim geçirdi.
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