Burası Malatya! 1200 metre rakımda betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor

Doğalgaz iddiası

Petrol aramasının yapıldığı ileri sürülen bölgede arazisi bulunan Ilıcak Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Necati Aladağ ise bölgeden doğalgaz bulunduğunu ileri sürdü. Aladağ, "Bölgede 3 yıl kadar bir arama yapıldı. Arama neticesinde az miktarda yapıldı. Arama neticesinde bir miktar doğalgaz bulunduğu ve bunun işlemeye yeterli olmadığı için kuyuların kapatıldığı söylendi. Ama petrol aramasıydı. Niye, niçin kapatıldı bilgimiz yok. Bizim de anılan bölgeye 300-400 metre mesafede tarlamız olduğu için konu hakkında gelişme olduğunda bizim de bilgimiz oluyordu" diye konuştu.