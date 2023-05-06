Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı büyük hasara yol açtı

Sıfır aldığı aracında binlerce liralık hasar oluşan Veysel Çeliksoy da, “Şiddetli dolu yağışı bir anda geldi ve yaklaşık 15 dakika sürdü. Bütün araçlarda hasar var. Dolu o kadar şiddetliydi ki metal kısımlarda dahi oyuklar oluşturdu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçların camlarını delip geçti. 15 dakika süren dolu yağışında, 3 milimetre kalınlığındaki cam tavan bile kırıldı. Dolu o kadar büyüktü ki erimesine rağmen bile halen normalinden 5 kat daha büyük. Ağaçlardan dalları dahi kopardı” diye konuştu.