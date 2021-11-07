Cübbeli Ahmet: ''Beni satsalar beş para etmem''
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gittiği at çiftliğinden fotoğraf paylaşarak, "Beni satsalar etim kemiğim 5 para etmez ama Tibet Köpeği bir buçuk milyon ediyor" dedi.
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Burak At Çiftliği’ni ziyâret ettiğini belirten Ünlü, çiftlik sahibi ve orada bulunan hayvanlarla fotoğraf çekildi. Yaptığı espiri ve verdiği ders ise dikkat çekiciydi. Köpeklerle ilgili 10 güzel hasleti tek tek açıkladı...
"Beni satsalar etim kemiğim beş para etmez ama...
At çiftliğinden at ve köpekle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, “Beni satsalar etim kemiğim 5 para etmez ama Tibet Köpeği bir buçuk milyon ediyor, demek ki insanın değeri ancak îmân ve takvâ iledir” ifadelerini kullandı.
Cubbüle Ahmet Hoca'nın Instagram hesabından "Bu vesîle ile köpekte bulunan 10 hasleti sizinle paylaşıyoruz' denilerek köpeklerin 10 güzel özelliği paylaşıldı. İşte o özellikler..