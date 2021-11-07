Cübbeli Ahmet: ''Beni satsalar beş para etmem''

"Beni satsalar etim kemiğim beş para etmez ama...

At çiftliğinden at ve köpekle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, “Beni satsalar etim kemiğim 5 para etmez ama Tibet Köpeği bir buçuk milyon ediyor, demek ki insanın değeri ancak îmân ve takvâ iledir” ifadelerini kullandı.