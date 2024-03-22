Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı

KIRSAL MAHALLELERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Diyarbakır’da etkili olan yağmur nedeniyle Ergani ilçesinin kırsal Hançerli ve Güneştepe mahalleleri ile Yenişehir ilçesinin kırsal Çelikevler Mahallesi’nde sokaklar suyla doldu.