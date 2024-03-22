  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı

Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cami ve evleri su bastı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı - Resim: 1
1 / 17
Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı - Resim: 2

Diyarbakır'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 

2 / 17
Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı - Resim: 3

Kayapınar ilçesinde Yolboyu Mahallesi’nde rögardan taşan su nedeniyle, Hayrat Camii’ni su bastı.

3 / 17
Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı - Resim: 4

KIRSAL MAHALLELERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Diyarbakır’da etkili olan yağmur nedeniyle Ergani ilçesinin kırsal Hançerli ve Güneştepe mahalleleri ile Yenişehir ilçesinin kırsal Çelikevler Mahallesi’nde sokaklar suyla doldu. 

4 / 17