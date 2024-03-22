Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı
Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cami ve evleri su bastı.
Kaynak: DHA
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Diyarbakır'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
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Kayapınar ilçesinde Yolboyu Mahallesi’nde rögardan taşan su nedeniyle, Hayrat Camii’ni su bastı.
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KIRSAL MAHALLELERDE SU BASKINLARI YAŞANDI
Diyarbakır’da etkili olan yağmur nedeniyle Ergani ilçesinin kırsal Hançerli ve Güneştepe mahalleleri ile Yenişehir ilçesinin kırsal Çelikevler Mahallesi’nde sokaklar suyla doldu.
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