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  3. 09 Aralık 2020 17:34

Doğu'nun Karadeniz'i 365 gün turist ağırlayacak!

"Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Erzurum'un Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırındaki ilçesi Uzundere yapılacak olan yeni turizm yatırımları ile 365 gün turist ağırlayacak.

Doğu'nun Karadeniz'i 365 gün turist ağırlayacak!

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 4 yıl önce "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen ve şehir merkezi Doğu Anadolu'da bulunan Erzurum'un Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında yer alan doğa harikası ilçesi Uzundere'de, yeni yapılan turizm yatırımları ve projelerle yılın 365 günü yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması hedefleniyor.

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Doğu'nun Karadeniz'i 365 gün turist ağırlayacak!

Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Uzundere ilçesindeki dünyaca ünlü Tortum Şelalesi'ne önemli turizm yatırımları gerçekleştirildi.

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Doğu'nun Karadeniz'i 365 gün turist ağırlayacak!

Çevresine kısa süre önce yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin rahatlıkla şelaleyi görebileceği seyir terasları, dinlenme ve gezinti alanları, restoranlar ve hediyelik eşya alışverişi yapılabilecek işyerleri ile otopark yapılan Tortum Şelalesi, özellikle gece gezilebilmesi için inşa edilen aydınlatma sistemiyle bir başka güzelliğe büründü.

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Doğu'nun Karadeniz'i 365 gün turist ağırlayacak!

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan ve deniz seviyesinden bin metre yükseklikte yer alan 21 metre genişlikte ve 48 metre yükseklikteki şelale, yenilenen yüzüyle gece gündüz ziyaretçilerini ağırlıyor.

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