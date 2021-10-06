Dünyayı şaşkına çeviren olay: Bu kez kepçeye astılar...
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tüm dünyada yankı buldu, parçalanmış cesetlerin fotoğrafları sansürsüz yayınlanamadı.
Afganistan'da ikinci ayını tamamlamak üzere olan Taliban rejimi İngiltere ile ilk resmi temasını kurdu ancak aynı gün gelen görüntüler bütün dünyaya korku saldı.
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Kadınların okula gitmesini yasaklayan ve berberlere sakal kesme yasağı getiren Taliban, Eylül ayı sonu itibarıyle halka açık idamları başlattı.
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Herat'ta bir esnaf ve oğlunu kaçırmak suçlamasıyla öldürülen dört erkeğin cesetleri vinçlere asıldı, benzer görüntüler yine Herat vilayetinin Obe semtinden geldi.
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Taliban bu kez girdikleri evi soymakla suçladığı üç erkeği öldürdü. İnfazın ardından parçalanmış cesetler meydana getirildi ve kepçelere boyunlarından asıldı.
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