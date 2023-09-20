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Eli bıçaklı kadın sokakta korku saçtı

İstanbul Pendik'te gürültüden rahatsız olan bir kadın, çocukları taş ve bıçakla kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eli bıçaklı kadın sokakta korku saçtı - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir kadın çocukların top oynamasından rahatsız oldu. 

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Eli bıçaklı kadın sokakta korku saçtı - Resim: 2

İHA'nın haberine göre çocuklara sinirlenen kadın taş atarak, elindeki ekmek bıçağıyla çocukları kovaladı. O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı.

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Eli bıçaklı kadın sokakta korku saçtı - Resim: 3

 Eli bıçaklı kadın uyaranlara ise, “kafam şişti sanane” diye tepki gösterdi.

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Eli bıçaklı kadın sokakta korku saçtı - Resim: 4
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