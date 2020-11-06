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  3. 06 Kasım 2020 18:22

Enkaz altında kalmaktan kuşu sayesinde kurtuldu!

İzmir'de yaşanan depremde alt iki katı çöken Barış Sitesi'nde kendi imkanlarıyla çıkan Özge Tekce, 5. kattaki evinden "Şanslı" isimli kuşunu kurtarmak için çıkmakta geciktiğini, bu sayede çöken katlarda enkaz altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

Enkaz altında kalmaktan kuşu sayesinde kurtuldu!

İzmir'deki depremde tamamı veya bir bölümü çöken binalardan kurtulan depremzedeler, yaşadıkları şoku atlatmaya çalışıyor.

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Enkaz altında kalmaktan kuşu sayesinde kurtuldu!

Çadır kentlere ya da yakınlarının evlerine sığınan depremzedelerden bazılarının deprem anında yaşadıkları tesadüfler dikkat çekiyor.

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Enkaz altında kalmaktan kuşu sayesinde kurtuldu!

Bu depremzedelerden biri olan 16 yaşındaki Özge Tekce, ailesiyle barındığı çadırda AA muhabirine yaptığı açıklamada 5. katında oturdukları Barış Sitesi D Blok'ta sarsıntının başlamasıyla büyük panik yaşadığını anlattı.

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Enkaz altında kalmaktan kuşu sayesinde kurtuldu!

Evde yalnız olduğu sırada yaşadığı depremde binayı terk etmek üzere kapıya koştuğunu belirten Tekce, çok sevdiği "Şanslı" isimli kuşunu almak için salona döndüğünü aktardı. Özge Tekce, kuşuyla merdivenlerden 3. kata indiği sırada binanın çöktüğünü söyledi.

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