Enkaz altında kalmaktan kuşu sayesinde kurtuldu!
İzmir'de yaşanan depremde alt iki katı çöken Barış Sitesi'nde kendi imkanlarıyla çıkan Özge Tekce, 5. kattaki evinden "Şanslı" isimli kuşunu kurtarmak için çıkmakta geciktiğini, bu sayede çöken katlarda enkaz altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi.
İzmir'deki depremde tamamı veya bir bölümü çöken binalardan kurtulan depremzedeler, yaşadıkları şoku atlatmaya çalışıyor.
Çadır kentlere ya da yakınlarının evlerine sığınan depremzedelerden bazılarının deprem anında yaşadıkları tesadüfler dikkat çekiyor.
Bu depremzedelerden biri olan 16 yaşındaki Özge Tekce, ailesiyle barındığı çadırda AA muhabirine yaptığı açıklamada 5. katında oturdukları Barış Sitesi D Blok'ta sarsıntının başlamasıyla büyük panik yaşadığını anlattı.